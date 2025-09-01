Influenciador de 21 anos é enterrado após acidente de carro

O domingo foi de despedida para Pedro Henrique Duarte Viana, mais conhecido como Dengo, influenciador de apenas 21 anos que morreu em um acidente de carro na Avenida Brasil. O jovem foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em meio a uma forte comoção de familiares, amigos, fãs e da namorada, Samara Mapoua.

Segundo testemunhas, Pedro dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma poça d’água e acabou sendo arremessado para fora do carro. No velório, Samara fez questão de afirmar que, apesar de terem saído para um pagode naquela noite, o namorado não havia consumido bebida alcoólica.

Velório de Pedro Henrique (foto: Fotos Thiago Sodré)

A dor da família foi ainda mais intensa com os relatos de premonições de Pedro. A mãe contou que o filho vinha dizendo que morreria em breve, inclusive em um acidente, e chegou a se despedir dela e de alguns amigos. Já a irmã, muito abalada, gritava que ele não queria ter saído naquele dia, mas acabou sendo convencido pelos amigos e pela própria namorada.

Velório de Pedro Henrique (foto: Fotos Thiago Sodré)

O velório mostrou a pluralidade que marcou a vida de Dengo. Filho de pastora, ele teve formação evangélica, mas mais recentemente se dedicava ao candomblé, o que ficou evidente pela presença de representantes das duas religiões em sua despedida — sem qualquer tipo de conflito.

Velório de Pedro Henrique (foto: Fotos Thiago Sodré)

Muito querido em seu círculo, Dengo recebeu homenagens de amigos, seguidores e até de influenciadores que foram ao local prestar solidariedade. Samara, inconsolável, afirmou que pretende continuar o legado do casal nas redes sociais. Juntos, eles produziam vídeos de humor que alcançaram grande repercussão, chegando a ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.