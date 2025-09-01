Quem é Marco Pagetti, o apresentador do Aqui Agora

Marco Pagetti, de 36 anos, é o novo rosto do Aqui Agora, programa relançado pelo SBT em agosto de 2025. Nascido em Santos e criado em Guarujá, no litoral paulista, o jornalista tem uma trajetória que começou cedo. Aos 14 anos, trabalhava como contra-regra em produtoras locais e aprendeu a rotina dos bastidores de televisão, experiência que o levou a se apaixonar pelo meio.

Com dupla graduação em Jornalismo e Publicidade, além de pós-graduação em Jornalismo Digital e formação como radialista, Pagetti passou por diferentes funções antes de se firmar na reportagem. Aos 19 anos, foi editor de imagens da VTV, então afiliada da RedeTV! na Baixada Santista, e aos 24 anos iniciou sua carreira como repórter na mesma emissora, já sob a bandeira do SBT. Ali, conquistou quatro Prêmios Paulo Jorge Mansur de Jornalismo e chegou a apresentar o Jornal da VTV, telejornal local.

Em 2018, estreou como apresentador nacional no SBT Notícias, nas madrugadas da emissora. No início de 2021, migrou para a Record TV Litoral, onde atuou como setorista de Porto e cobriu reportagens gerais. Pouco depois, voltou ao SBT em São Paulo, assinando reportagens exibidas em telejornais como Primeiro Impacto e SBT Brasil. Também foi responsável por coberturas especiais, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal.

Com o bom desempenho, passou a ser escalado como plantonista em programas nacionais. Apresentou o SBT News na TV, o Primeiro Impacto em feriados e o SBT Notícias 1ª edição aos sábados. A crítica especializada destacou seu ritmo seguro no vídeo e sua condução firme.

Em julho de 2025, Pagetti participou dos testes para o retorno do Aqui Agora. Ao lado de Daniele Brandi, agradou à direção e assumiu a bancada na estreia oficial, em 4 de agosto, marcada ainda pela entrada de Geraldo Luís como reforço. O novo formato aposta em reportagens rápidas, planos sequência e linguagem popular — características que exigem dinamismo dos apresentadores.

Com esse histórico, Marco Pagetti se consolidou como uma das apostas do SBT para atualizar o jornalismo popular e, ao mesmo tempo, manter vivo o legado de um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira.