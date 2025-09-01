Semana especial no Casos de Família com convidados como, Caio César e Gizelly Bicalho

Nesta segunda-feira, 1º de setembro, o tema é “Ele acha que sou dona de casa... mas eu quero ser dona do mundo!”, colocando em pauta as cobranças sobre os papéis da mulher dentro e fora de casa.

Já na terça (2), os irmãos Caio Cesar & Diego participam do programa que discute o tema “Coração de mãe é igual caixa de bombom: diz que gosta de todos, mas sempre tem um preferido”.

No dia 3 de setembro, a atração conta com a presença de Gizelly Bicalho, ex-BBB, no episódio intitulado “Olha que destino malvado... meu ex virou cunhado!”. A advogada participa da discussão e compartilha sua visão bem-humorada sobre os dilemas amorosos.

Casos de Família no SBT (foto: Foto Divulgação)

Na quinta (4), Christina recebe convidados para debater um dos temas mais tradicionais do programa: “Minha sogra é igual carne de pescoço: a gente até mastiga, mas é difícil de engolir”.

O Casos de Família vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h45 (de Brasília), no SBT.