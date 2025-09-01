Fim de uma era: William Bonner deixa o "Jornal Nacional" após 29 anos

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2025 — Nesta segunda-feira, no mesmo dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos no ar, a TV Globo oficializou a saída de William Bonner da bancada do telejornal. Ao longo de quase três décadas, ele se tornou a face mais longeva da atração, acumulando também o posto de editor-chefe por 26 anos .

Calendário da transição



•Último dia à frente do JN: 3 de novembro de 2025 .

•Nova posição: Passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg a partir de março de 2026 .

Razões da mudança

Segundo comunicado oficial da Globo, Bonner solicitou uma redução em sua carga de trabalho e nas responsabilidades como editor-chefe para priorizar sua família e projetos pessoais . Em suas próprias palavras, o jornalista explicou que esse movimento foi planejado por cinco anos:

“Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN… Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio…” .

Quem assume?

O veterano jornalista César Tralli será o substituto de Bonner ao lado de Renata Vasconcellos. Tralli já é figura conhecida da Globo, com passagens por diversos telejornais, e atualmente está à frente do Jornal Hoje .

Reestruturações adicionais



•Editora-chefe adjunta do JN assume posição mais central no jornalismo da Globo, conforme reestruturação interna .

•Roberto Kovalick, atualmente no Hora 1, assumirá o Jornal Hoje; e Tiago Scheuer será alçado ao matinal Hora 1 .

Contexto Histórico

Desde 1996, William Bonner é titular da bancada do Jornal Nacional, assumindo também o cargo de editor-chefe em 1999, consolidando-se como pilar do telejornalismo da TV Globo .





Detalhe Informação





Último dia no JN3 de novembro de 2025



Novo programa futuro Globo Repórter, a partir de março de 2026



Substituto no JN César Tralli ao lado de Renata Vasconcellos



Motivo da saída Redução de carga de trabalho, mais tempo para família e projetos pessoais



Tempo no JN~29 anos como âncora; 26 como editor-chefe



Mudanças paralelas

Reorganização de escalas em Jornal Hoje e Hora 1