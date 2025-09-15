Bomba! Zé Felipe visitou três propriedades em Londrina

Desde que anunciou a separação de Virgínia Fonseca, a vida amorosa de Zé Felipe não sai do radar da imprensa e dos fãs. E tudo indica que o filho de Leonardo está mesmo vivendo um affair com a boiadeira. Prova disso é que o jatinho particular do cantor não para de fazer o trajeto Goiânia–Londrina.

Mas a coluna do Sodré descobriu com exclusividade que a história pode ir além das idas e vindas de avião. Segundo apuração, Zé Felipe já visitou três propriedades à venda em Londrina: duas mansões luxuosas e uma fazenda — esta última, inclusive, na companhia de Ana Castela.

Agora, fica a dúvida: será que o ex-marido de Virgínia está planejando deixar Goiânia para morar de vez na cidade da boiadeira, ou apenas garantir um endereço fixo em Londrina para justificar as constantes aterrissagens de seu jatinho?