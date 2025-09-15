Que prazer é ter a atriz Suely Franco no ar

Poucas coisas dão tanto gosto de ver quanto o talento de Suely Franco em cena. Aos 85 anos, a atriz está de volta às novelas em Dona de Mim, atual trama das sete da Globo, interpretando a matriarca Rosa Boaz. E como é bom assistir a esse retorno depois de seis anos longe da televisão, desde A Dona do Pedaço, em 2019.

Na novela, Suely vive uma personagem emocionante: Rosa é a figura central da família Boaz, que precisa lidar com dramas profundos, como a perda do filho Abel, interpretado por Tony Ramos, e os primeiros sinais de Alzheimer. O papel tem emocionado o público e arrancado elogios justamente pela delicadeza e a força com que a atriz conduz a personagem.

Com mais de seis décadas de carreira, Suely Franco é um verdadeiro patrimônio da dramaturgia brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 16 de outubro de 1939, começou na TV Tupi, em teleteatros, e não demorou a brilhar nos palcos, estreando em O Beijo no Asfalto ao lado de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Foi uma das integrantes do histórico Teatro dos Sete e, desde então, nunca parou de transitar entre teatro, cinema e televisão.

Na Globo, estreou em 1973 e construiu um currículo invejável, com mais de 30 trabalhos. Marcou época como Cordélia em O Espigão, Irmã Consuelo em Estúpido Cupido, Celina em Mulheres de Areia, Mimosa em O Cravo e a Rosa, Dona Benta no Sítio do Picapau Amarelo, Agripina em Sete Pecados e Marlene em A Dona do Pedaço. E, claro, quem não se lembra de Mimosa? Até hoje o público a reconhece nas ruas por causa dessa personagem tão querida.

No teatro, são mais de 70 espetáculos, sempre emendando um trabalho no outro, com a mesma paixão do início da carreira. No cinema, brilhou em produções como Dois na Lona, Querido Estranho e Cristina Quer Casar. Uma artista completa, que nunca deixou faltar diversidade em sua trajetória.

E engana-se quem pensa que Suely cogita desacelerar. Pelo contrário: ela já declarou em entrevistas que não pretende se aposentar nunca. “Eu não quero parar. Parar é a morte. Faço o que gosto, me divirto, tenho espírito jovem”, disse recentemente. É essa vitalidade que torna sua presença ainda mais especial em Dona de Mim — um presente para o público que a acompanha há tanto tempo.

Ver Suely Franco em cena é uma experiência que mistura afeto, respeito e encantamento. Sua volta às novelas é um lembrete de que talento de verdade não envelhece. Ao contrário, amadurece e fica ainda mais precioso. Que prazer, de fato, é ter Suely Franco no ar.