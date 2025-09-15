Estreia hoje na Record: 'A Fazenda 17', promete elenco de milhões e dinâmica inédita

A partir desta segunda-feira, 15 de setembro, às 22h30, a Record estreia a nova temporada de A Fazenda. Sob o comando de Adriane Galisteu, o reality chega à sua 17ª edição com prêmio de R$ 2 milhões e mudanças importantes na dinâmica.

Diferente do ano passado, não haverá Paiol: todos os 24 participantes entram direto como peões titulares na sede em Itapecerica da Serra. Além disso, a edição traz dois infiltrados — um homem e uma mulher — que terão missões secretas. Caso sejam descobertos por cinco ou mais peões, o prêmio de R$ 50 mil será dividido. Se não, os infiltrados ficam com a bolada.

O diretor Rodrigo Carelli adiantou que as revelações sobre os infiltrados serão feitas aos poucos, aumentando o suspense na primeira semana. “O elenco é de milhões, Carelli não vai decepcionar”, cravou Galisteu na coletiva de imprensa.

A sede ganhou nova decoração, cores e até novos moradores: o cavalo Apolo substitui o querido Colorado, e dois filhotes de búfalo prometem agitar ainda mais o dia a dia dos peões.

Como de costume, o reality terá cobertura multiplataforma. No RecordPlus, serão seis sinais exclusivos com transmissão 24 horas. Lucas Selfie comanda o podcast Aquecendo o Feno e as entrevistas pós-eliminação, enquanto Márcia Fu entra na Live do Eliminado às sextas. Galisteu também mantém o Galistour nos bastidores.

Com 80 câmeras, tretas, provas e disputas, a Record promete uma temporada “modo turbo” logo na largada.