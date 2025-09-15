Vazamento de imagens de A Fazenda gera crise nos bastidores da Record TV

O vazamento de imagens de alguns peões que já estavam confinados na sede de A Fazenda, na noite deste domingo, por um perfil no Instagram, provocou uma crise nos bastidores da Record e iniciou uma verdadeira caça às bruxas dentro da emissora.

A direção do reality ficou em alerta máximo para descobrir como o material foi exposto, já que tudo indica que as imagens partiram do switcher da emissora, algo que em tese seria impossível de acontecer.

Nas cenas que circularam nas redes sociais, participantes como Gaby Spanic, Dudu Camargo e Nizan acabaram sendo revelados antes da estreia oficial, movimentando a web e estragando parte do suspense que a produção vinha tentando segurar.

Agora, a alta cúpula da Record tenta identificar o responsável pelo vazamento, já que a quebra de sigilo pode trazer prejuízos para a estratégia de lançamento do programa, que estreia hoje à noite sob o comando de Adriane Galisteu.

