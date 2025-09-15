InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Lucas Souza e Suzi Sassaki reatam namoro após turbulência nas redes sociais

Influenciadora havia anunciado o fim do relacionamento, mas voltou atrás dias depois e confirmou a reconciliação com o ex-peão

Lucas Souza e Susi Sasakki - (crédito: Reprodução Instagram)
Lucas Souza e Susi Sasakki - (crédito: Reprodução Instagram)

 

Lucas Souza e Susi Sassaki estão juntos novamente. O casal de influenciadores, que havia anunciado o fim do romance na última semana, surpreendeu ao aparecer de volta às redes sociais confirmando a reconciliação.

Logo após o término, Lucas chegou a se pronunciar e atribuiu a enxurrada de mensagens que Susi recebeu por conta de sua orientação sexual como um dos motivos para a separação. O ex-peão de reality já declarou publicamente que é bissexual, mas confessou que a exposição torna muito difícil manter qualquer relacionamento.

Susi, por sua vez, também deu a entender em alguns comentários que a bissexualidade de Lucas poderia ser um empecilho para o namoro, o que acabou alimentando ainda mais a polêmica em torno do casal.

Os dois haviam assumido o relacionamento há cerca de um mês, quando Lucas fez um pedido de namoro com direito a surpresa romântica e divulgação nas redes. Agora, depois da breve crise, eles decidiram apostar novamente na relação.

    15/09/2025 17:09
