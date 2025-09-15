Vidente que previu morte de de Preta Gil aponta mesmo diagnóstico em Bolsonaro

Mestre José, conhecido por ter previsto o diagnóstico de câncer de Preta Gil em 2023, agora aponta um possível câncer para Jair Messias Bolsonaro. O vidente tem feito suas previsões durante lives nas redes sociais nas últimas três semanas, em meio às polêmicas envolvendo a vida e a condenação do ex-presidente.

Segundo Mestre José, a revelação do possível câncer poderia ter implicações sobre a situação judicial de Bolsonaro. As previsões do profissional do tarô têm repercutido e gerado atenção da mídia e do público.

Nesta segunda-feira, surgiram informações de que Bolsonaro estaria investigando a possível doença. Um exame com coleta de biópsia teria sido realizado para verificar a situação.

