Por: Thiago Sodré

Eliana pode assumir apresentação do BBB, diz jornalista

Mesmo com Tadeu Schmidt à frente do reality, apresentadora aceitou convite para gravar piloto e surge como opção para comandar o programa

Eliana / BBB - (crédito: Foto reprodução internet)
A TV Globo continua em busca de alternativas para a apresentação do Big Brother Brasil, mesmo com Tadeu Schmidt atualmente no comando do reality. Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, Eliana aceitou o convite da emissora para gravar um piloto, o que pode definir sua participação como nova apresentadora da atração.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG e do programa A Tarde é Sua, Eliana faz parte de um grupo de três mulheres sugeridas por pesquisa encomendada pela Globo, que incluía também Ivete Sangalo e Ana Clara. Ivete teria declinado do convite, enquanto Eliana aceitou de imediato, animada com a possibilidade de apresentar o reality.

A TV Globo, por sua vez, não confirma a saída de Tadeu Schmidt e afirma estar satisfeita com a atual condução do jornalista no programa.

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/09/2025 17:51
