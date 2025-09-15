Eliana pode assumir apresentação do BBB, diz jornalista

A TV Globo continua em busca de alternativas para a apresentação do Big Brother Brasil, mesmo com Tadeu Schmidt atualmente no comando do reality. Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, Eliana aceitou o convite da emissora para gravar um piloto, o que pode definir sua participação como nova apresentadora da atração.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG e do programa A Tarde é Sua, Eliana faz parte de um grupo de três mulheres sugeridas por pesquisa encomendada pela Globo, que incluía também Ivete Sangalo e Ana Clara. Ivete teria declinado do convite, enquanto Eliana aceitou de imediato, animada com a possibilidade de apresentar o reality.

A TV Globo, por sua vez, não confirma a saída de Tadeu Schmidt e afirma estar satisfeita com a atual condução do jornalista no programa.

