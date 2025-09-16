A Fazenda estreia com novidades, mas elenco não empolga

Estreou nesta segunda-feira à noite a 17ª temporada de A Fazenda, na Record. O elenco, em sua maioria já revelado em listas que circularam nas redes, acabou não empolgando o público. Apesar de trazer nomes como Gaby Spanic e Michelle Barros, a seleção feita por Rodrigo Carelli foi vista como repetitiva e sem brilho pelos internautas.

A principal crítica recai sobre a insistência do diretor em escalar ex-namorados de participantes que já brilharam em realities. A estratégia, que aposta na possibilidade de repetir tretas e repercussões, parece ter cansado os fãs do programa. Só nesta edição há Tamires Assis, ex de Davi Brito, Shia Phoenix, ex de Lidi Lisboa, Wallace Arrais, ex de Mileide Mihaile, e Renata Müller, ex de Victor Pecoraro.

Além disso, a produção apostou em rostos que já passaram por outros realities e em nomes que circularam na internet por escândalos pontuais, deixando de lado o estilo “elenco raiz”, que resgatava personalidades históricas da TV e da música. O resultado foi um grupo considerado “fraco” por muitos internautas, que reclamaram da falta de surpresas reais.

A nova temporada conta ainda com figuras como Dudu Camargo, Toninho Tornado, Kathy Maravilha, Creo Kellab, Gabily e Rayane Figliuzzi, entre outros nomes pouco conhecidos do grande público.

Veja a lista completa de participantes:

•Carol Lekker (ex-Miss Bumbum)

•Creo Kellab (ator)

•Duda Wendling (atriz)

•Dudu Camargo (apresentador)

•Fabiano Moraes (pai da Viih Tube)

•Fernando Sampaio (ator e ex-AGC)

•Gabily (cantora)

•Gaby Spanic (atriz)

•Gui Boury (ator e primo de Fiuk)

•Kathy Maravilha (ex-DFCEX e Bonde das Maravilhas)

•Luiz Otávio Mesquita (atleta e filho de Otávio Mesquita)

•Maria Carolina Caporusso (ex-Casamento às Cegas)

•Martina Sanzi (ex-DFCEX)

•Matheus Martins (ator, modelo e DJ)

•Michelle Barros (jornalista)

•Nizam Hayek (ex-BBB e ex-DFCEX)

•Rayane Figliuzzi (atual namorada de Belo)

•Renata Müller (ex de Victor Pecoraro)

•Saory Cardoso (ex-DFCEX e ex de Marcello Novaes)

•Shia (ator e ex de Lidi Lisboa)

•Tamires Assis (cunhã-poranga e ex de Davi Brito)

•Toninho Tornado (humorista)

•Walério Araújo (designer de moda)

•Wallas Arrais (cantor e ex de Mileide Mihaile)

•Will Guimarães (ex-DFCEX e Rancho do Maia)

•Yoná Sousa (ex-Ilhados com a Sogra e mãe de Antony)