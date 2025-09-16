Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, está em A Fazenda 17

Atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi foi uma das primeiras a ter o nome vazado entre os participantes de A Fazenda. Mesmo com toda a repercussão, a modelo negava estar confirmada, mas acabou entrando no segundo reality mais vigiado do país.

Além de ser companheira do cantor, Rayane também se envolveu em polêmicas com o ex-marido, com quem brigava pela guarda do filho de quatro anos. A influenciadora saiu vitoriosa dessa disputa judicial.

O clima na casa de Rayane e Belo foi de festa nesta segunda-feira, quando amigos e familiares da modelo se reuniram para assistir à entrada da peoa no confinamento rural.