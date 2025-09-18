InícioColunistas#Coluna do Sodré
EXCLUSIVO! Thiago Sodré

Léo Dias se muda para apartamento onde morava Preta Gil em SP

O apresentador do Melhor da Tarde, da Band, está de casa nova.

Léo Dias e Preta Gil - (crédito: Foto reprodução Instagram)
Léo Dias e Preta Gil - (crédito: Foto reprodução Instagram)

Léo Dias, que agora comanda o vespertino de segunda a sexta-feira, trocou Pernambuco por São Paulo para ficar mais perto do trabalho. Apesar da mudança, ele segue mantendo seu apartamento em uma praia de Recife, onde escolheu morar desde a pandemia e de onde fazia ponte aérea constante quando trabalhava no Fofocalizando, no SBT.

Na capital paulista, o jornalista sempre se hospedava em hotéis, mas agora decidiu fixar residência. A ideia é garantir mais praticidade no dia a dia e também conforto.

O detalhe curioso é que o novo lar de Léo Dias é o mesmo apartamento onde Preta Gil morava em São Paulo, durante o período em que enfrentava um câncer. A cantora faleceu em julho de 2025.

O imóvel, localizado em uma área nobre da cidade, pertence à empresária Fátima Pissarra, amiga próxima de Léo e sócia de Preta na Mynd.

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 18/09/2025 17:07
