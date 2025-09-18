Virgínia Fonseca e Wepink fecham patrocínio milionário com a Grande Rio

A Wepink, marca de cosméticos de Virgínia Fonseca, não só é a nova patrocinadora da Grande Rio, como também vai bancar um investimento pesado para o Carnaval de 2026. Coincidência ou não, Virgínia também acaba de ser coroada a nova rainha de bateria da escola de Duque de Caxias.

A quadra da agremiação já respira Virgínia: banners com o rosto da apresentadora do SBT e com a marca da Wepink foram espalhados por todos os cantos e chamaram a atenção dos torcedores que ainda têm saudade da antiga rainha. Mas dia 20 de setembro é a vez de Virgínia ser coroada oficialmente, e o burburinho em torno dela promete ser daqueles.

Agora a bomba: a coluna descobriu com exclusividade que o investimento da Wepink na Grande Rio beira os R$ 2 milhões, valor que será pago em três parcelas até o desfile. Ou seja, se depender de luxo, brilho e adereço, a escola tem tudo para disputar o título de 2026 com força total. Dinheiro para isso não vai faltar.