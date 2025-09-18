Cravou e acertou! Mestre José previu diagnóstico de câncer para Bolsonaro

Há algumas semanas, Mestre José — conhecido nas redes como o vidente dos famosos e por suas previsões políticas certeiras — chamou a atenção ao falar da saúde de Jair Messias Bolsonaro. Declaradamente de esquerda, ele afirmou que o ex-presidente poderia ser diagnosticado com câncer e chegou a pedir orações pelo político.

Nesta quarta-feira, a previsão se confirmou. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, foi às redes sociais anunciar o diagnóstico. O detalhe é que Mestre José já havia cravado a previsão antes mesmo de Bolsonaro começar a deixar a prisão domiciliar para realizar exames em hospitais, após passar mal em casa.