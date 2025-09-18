Participantes do Eita Lucas, no SBT, expõem demora de seis meses para receber prêmio

O clima azedou nos bastidores do Eita Lucas, programa do SBT comandado por Lucas Guimarães. A participante Cris Pillar, vencedora de uma das provas do quadro, revelou que precisou esperar nada menos que seis meses para receber o prêmio de R$ 7,5 mil.

Cris participou de uma dinâmica em que precisava pegar o máximo de produtos em apenas três minutos. Ela se saiu melhor que a concorrente e conseguiu dobrar o valor do prêmio. Só que, para a surpresa dela, os itens conquistados durante a prova não eram dela, e o dinheiro simplesmente não chegava.

Depois de meio ano esperando e ainda sendo enrolada pela produção por mais um mês, Cris resolveu desabafar nas redes sociais. O caso ganhou repercussão quando internautas começaram a marcar Lucas Guimarães nos comentários. Resultado: em menos de 24 horas, a equipe do apresentador resolveu o problema e finalmente entregou o valor prometido.

Segundo a própria produção do programa, houve uma confusão interna e o prêmio chegou a ser entregue para outra pessoa por engano, o que teria atrasado ainda mais o pagamento.

