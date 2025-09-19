InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Após separação, Carlinhos Maia é visto em clima de romance com novo affair

Influenciador foi flagrado chegando a jantar romântico ao lado de João Also, criador de conteúdo ainda discreto nas redes sociais

Carlinhos Maia e JoãoAlso - (crédito: Foto reprodução instagram)
Desde que anunciou o fim do relacionamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia tem sido discreto sobre sua vida amorosa. No entanto, o influenciador foi recentemente flagrado chegando a um jantar romântico em sua Ferrari vermelha, acompanhado de um novo possível affair.

O acompanhante é João Also, influenciador digital com pouco mais de oito mil seguidores. Apesar de ainda manter um perfil relativamente reservado, João costuma compartilhar nas redes sociais fotos sensuais, evidenciando o corpo sarado e o estilo de vida que cultiva.

Durante o jantar, os dois foram vistos em clima de intimidade, levantando rumores sobre um novo romance. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre a natureza da relação, mas os registros já movimentam os bastidores do mundo dos famosos.

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 19/09/2025 09:44
