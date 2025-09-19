Veja quem é o novo affair de Carlinhos Maia

A noite de quinta-feira foi movimentada para Carlinhos Maia. Desde o fim de seu relacionamento com Lucas Guimarães, o influenciador já foi alvo de rumores envolvendo uma criadora de conteúdo do TikTok. Mas, ao que tudo indica, o novo romance de Carlinhos é mesmo com outro rapaz.

O sortudo da vez é João Also, influenciador digital com pouco mais de 8 mil seguidores nas redes sociais. João chama atenção pelas fotos sensuais que costuma compartilhar com seu público, exibindo o corpo em forma. Entre os registros mais comentados, estão cliques de toalha que não deixam muito para a imaginação.

O jantar romântico entre os dois reacendeu as especulações sobre a vida amorosa de Carlinhos, que segue evitando comentar publicamente sobre o possível novo relacionamento.