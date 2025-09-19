Romance no Dança dos Famosos: dois casais são flagrados juntinhos

Pelo visto, o Dança dos Famosos está rendendo mais do que passos de dança. A última quinta-feira foi marcada por momentos românticos nos bastidores do programa. Durante um after que rolou após a gravação, dois casais foram flagrados em clima de intimidade — e os flagras estão dando o que falar!

Álvaro e Lucas Leto foram vistos aos beijos durante a confraternização que aconteceu no bar “Uísque à Beira Mar”, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O clima entre os dois era de total sintonia, sem preocupação com a presença de outras pessoas.

Alvaro e Lucas Leto (foto: Ag News / Thiago Martins)

Já Wanessa Camargo e Allan Souza Lima, que já haviam sido apontados como affair anteriormente — e negaram —, foram surpreendidos por paparazzi bem próximos um do outro, reforçando ainda mais os rumores de que o romance saiu mesmo da pista de dança.

Allan Souza Lima e Wanessa (foto: Ag News / Thiago Martins)

Com esse elenco, o Dança dos Famosos está se tornando quase um reality de relacionamento. E os fãs? Amando cada detalhe!