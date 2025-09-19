Álvaro e Lucas Leto, ambos em A Dança dos Famosos, foram flagrados aos beijos em quiosque na orla da Barra da Tijuca

O amor está no ar — e também na pista de dança! Álvaro e Lucas Leto, participantes da atual temporada do Dança dos Famosos, foram flagrados aos beijos em um quiosque à beira-mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O momento aconteceu na última quinta-feira, durante um after entre alguns membros do elenco, logo após a gravação do programa.

Segundo testemunhas, os dois estavam em clima de intimidade e não se preocuparam em disfarçar o entrosamento. Os registros logo começaram a circular nos bastidores e agitaram os fãs nas redes sociais.

Alvaro e Lucas Leto (foto: AG News/ Thiago martins)

Além de brilhar no palco do Domingão com Huck, Lucas Leto também está ganhando destaque na novela Vale Tudo, onde interpreta o personagem Sardinha — papel que vem chamando atenção e conquistando o público.

Entre ensaios e coreografias, parece que a dança deu lugar também ao romance!