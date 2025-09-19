Wanessa e Allan Souza Lima foram flagrados juntinhos em clima de romance

A noite de quinta-feira foi animada nos bastidores do Dança dos Famosos. Depois da gravação do quadro, parte do elenco se reuniu em um quiosque à beira-mar na Barra da Tijuca para um after descontraído. Mas quem realmente chamou atenção foram Wanessa Camargo e Allan Souza Lima.

Os dois foram vistos lado a lado durante boa parte da noite. Entre conversas ao pé do ouvido e sorrisos trocados, o clima era de intimidade. Apesar de já terem negado qualquer envolvimento no passado, o novo flagra reacende os rumores de que o romance pode estar mesmo acontecendo longe das câmeras.

Sem se importar com quem estava por perto, eles pareciam bem à vontade. A movimentação não passou despercebida pelos presentes, que logo começaram a comentar sobre a aproximação cada vez mais evidente do casal.

Nos bastidores, o comentário é um só: tem coisa aí.