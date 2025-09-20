Triste opinião de um profissional de televisão sobre dois protagonistas, né Sacha Bali?

Sete dias. Foi o tempo necessário para Dudu Camargo e Yoná Souza se tornarem protagonistas incontestáveis da atual edição de A Fazenda. O reality mal começou e a dupla já entregou briga, caos e polêmica suficiente para garantir seus nomes na história do programa, mesmo que fossem eliminados já na primeira roça.

E é justamente nesse cenário que reaparece Sacha Bali, campeão da última temporada, para tentar uma crítica ácida. Em um vídeo no TikTok, o ator e diretor classificou Dudu e Yoná como “seres vindos do inferno”, alegando que os dois só brigam por atenção. Mas a questão que fica é: desde quando atenção e entretenimento não são o combustível de um reality show?

A fala soa contraditória, quase como um esquecimento conveniente. Afinal, foi explorando a narrativa do excluído injustiçado que Sacha chegou ao título e levou o prêmio milionário. A diferença é que, enquanto Dudu e Yoná brilham com intensidade em poucos dias, o campeão mal deixou lembrança de que um dia venceu.

Talvez a reflexão que Sacha precise fazer não seja sobre os participantes atuais, mas sobre si mesmo. O que pesa mais: a coragem de se expor e marcar história, mesmo sob críticas, ou a comodidade de assistir de fora tentando manter viva uma relevância que já escapou pelos dedos?

No fim, a verdade é simples e incômoda. Dudu e Yoná já entraram para o hall dos nomes que fizeram história em A Fazenda. E Sacha, mesmo com o troféu em mãos, segue tentando convencer o público de que ainda importa.