Virgínia Fonseca será coroada como rainha de bateria da Grande Rio neste sábado

É oficial: Virgínia Fonseca vai assumir de vez o posto de rainha de bateria da Grande Rio. A coroação acontece neste sábado e já movimenta o carnaval carioca antes mesmo do primeiro tamborim tocar.

A agremiação de Duque de Caxias prepara um verdadeiro espetáculo para receber sua nova majestade, em uma festa que deve lotar a quadra da escola. O evento ganhou tamanha proporção que até um transporte especial foi organizado para levar os profissionais de imprensa, que prometem invadir a cidade do samba para registrar cada detalhe da posse.

E a expectativa é alta. Não basta apenas ser coroada, o público quer saber como anda a evolução de Virgínia no samba no pé e, claro, qual figurino ela vai escolher para o momento mais aguardado da noite.

O trono está pronto, os holofotes também. Agora resta saber se Virgínia Fonseca vai conquistar não só a coroa, mas também a aprovação da bateria e do exigente público do carnaval carioca.

