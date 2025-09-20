Paolla Oliveira se despede e passa a faixa de rainha de bateria para Virgínia Fonseca

O reinado de Paolla Oliveira chega ao fim neste sábado, mas de forma digna de uma verdadeira rainha. Depois de sete anos à frente da bateria da Grande Rio, a atriz passará oficialmente a faixa para sua sucessora, Virgínia Fonseca, em uma festa que promete lotar a quadra da escola em Caxias.

A coroação de Virgínia começa às 21h e já movimenta os bastidores do carnaval carioca. A diretoria prepara uma recepção especial para a nova majestade, que deve ser ovacionada pelos torcedores da vermelha, verde e branca.

Se de um lado Paolla encerra sua trajetória consagrada com elegância e samba no pé de sobra, do outro, Virgínia chega cercada de expectativa. O público quer ver como a influenciadora vai segurar a coroa, conquistar a comunidade e provar que tem fôlego para manter o brilho da bateria mais temida do carnaval.

