InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Paolla Oliveira se despede e passa a faixa de rainha de bateria para Virgínia Fonseca

Após sete anos como majestade da Grande Rio, Paolla entrega o trono à influenciadora, que será coroada neste sábado na quadra da escola em Duque de Caxias

Paolla Oliveira - (crédito: Reprodução internet)
Paolla Oliveira - (crédito: Reprodução internet)

O reinado de Paolla Oliveira chega ao fim neste sábado, mas de forma digna de uma verdadeira rainha. Depois de sete anos à frente da bateria da Grande Rio, a atriz passará oficialmente a faixa para sua sucessora, Virgínia Fonseca, em uma festa que promete lotar a quadra da escola em Caxias.

A coroação de Virgínia começa às 21h e já movimenta os bastidores do carnaval carioca. A diretoria prepara uma recepção especial para a nova majestade, que deve ser ovacionada pelos torcedores da vermelha, verde e branca.

Se de um lado Paolla encerra sua trajetória consagrada com elegância e samba no pé de sobra, do outro, Virgínia chega cercada de expectativa. O público quer ver como a influenciadora vai segurar a coroa, conquistar a comunidade e provar que tem fôlego para manter o brilho da bateria mais temida do carnaval.

TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 20/09/2025 14:12
    x