Faustão surge de cadeira de rodas e leva filha ao altar

Depois de enfrentar um dos períodos mais delicados de sua vida, Fausto Silva reapareceu em grande estilo: de cadeira de rodas, levando a filha ao altar. O apresentador, que passou por um retransplante de rim e um transplante de fígado durante a internação que durou mais de três meses, emocionou a todos ao participar do momento especial.

A cena foi marcada por aplausos, lágrimas e muita comoção. Mesmo debilitado fisicamente, Faustão mostrou força e superação, provando que a vontade de estar ao lado da família fala mais alto que qualquer obstáculo.

O registro correu pelas redes sociais e rapidamente virou assunto, com fãs exaltando a coragem e a emoção do apresentador em um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória pessoal.

