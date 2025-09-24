Virgínia Fonseca joga balde de água fria nos boatos com Vini Jr. e dispara: "Estou solteira!"

Se tem uma coisa que a internet adora é um romance misterioso. E, nos últimos dias, o casal da vez era ninguém menos que Virgínia Fonseca e Vini Jr.. A influenciadora andou fazendo viagens estratégicas para Madri, teve foto de mãe com mãe, flagra em iate, aparição em casa do craque tanto na Espanha quanto no Brasil… parecia até roteiro de novela da Globo.

Mas, para a decepção dos fãs do ship, Virgínia resolveu dar um banho de realidade. Ontem à noite, antes de dormir, ela gravou um story e soltou a bomba: está solteira. Assim, na maior naturalidade.

Entre uma piscadinha e outra, a loira ainda explicou o motivo de aparecer toda arrumada e maquiada na gravação: “Tô solteira, né? E ninguém merece ficar aparecendo feia na tela.” Direta, debochada e — pelo visto — sem pressa de assumir qualquer affair.

Agora fica a dúvida: será que foi só para despistar a torcida que já jurava esse romance ou realmente cada um segue seu caminho? Porque, cá entre nós, onde tem fumaça…

