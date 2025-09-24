Mãe de Ana Castela não engole romance com Zé Felipe e deixa claro o motivo

A fofoca da vez no mundo sertanejo é um suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe. A dupla não sai das redes sociais, aparece coladinha em stories, divide palco, e até já lançou feat junto. Para completar, o filho de Leonardo tem batido ponto constante na casa da Boiadeira. Ou seja, se não é namoro, tá com uma cara danada de ser.
Só que parece que nem todo mundo embarcou na história. A mãe de Ana, Michele Castela, estaria nada satisfeita com esse envolvimento. O motivo? Bem simples: os três filhos que Zé Felipe teve com Virgínia Fonseca.
Segundo quem circula nos bastidores, Michele não apoia a filha — jovem, solteira, em ascensão meteórica e com carreira promissora — se envolver com alguém que, apesar da pouca idade e da conta bancária generosa, já acumula casamento no currículo e uma vida familiar bem mais complicada.
Resta saber se Ana vai seguir o coração ou ouvir a voz da experiência da mãe. Afinal, se tem uma coisa que Michele deixou claro, é que a bagagem de Zé não cabe no aviãozinho da Boiadeira.