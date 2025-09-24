InícioColunistas#Coluna do Sodré
Mãe de Ana Castela não engole romance com Zé Felipe e deixa claro o motivo

Cantores sertanejos vivem clima de affair, mas Michele Castela estaria com o pé atrás por conta do histórico do ex de Virgínia Fonseca, que já carrega três filhos na bagagem.

Zé Felipe e Ana castela - (crédito: Foto reprodução internet)
 A fofoca da vez no mundo sertanejo é um suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe. A dupla não sai das redes sociais, aparece coladinha em stories, divide palco, e até já lançou feat junto. Para completar, o filho de Leonardo tem batido ponto constante na casa da Boiadeira. Ou seja, se não é namoro, tá com uma cara danada de ser.

Só que parece que nem todo mundo embarcou na história. A mãe de Ana, Michele Castela, estaria nada satisfeita com esse envolvimento. O motivo? Bem simples: os três filhos que Zé Felipe teve com Virgínia Fonseca.

Segundo quem circula nos bastidores, Michele não apoia a filha — jovem, solteira, em ascensão meteórica e com carreira promissora — se envolver com alguém que, apesar da pouca idade e da conta bancária generosa, já acumula casamento no currículo e uma vida familiar bem mais complicada.

Resta saber se Ana vai seguir o coração ou ouvir a voz da experiência da mãe. Afinal, se tem uma coisa que Michele deixou claro, é que a bagagem de Zé não cabe no aviãozinho da Boiadeira.

