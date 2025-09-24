Assessora de campeã do BBB perde a linha e trata fã na base da patada

A terça-feira que deveria ser de festa acabou rendendo comentários atravessados nos bastidores do Prêmio Jovem Brasileiro. Tudo por conta da assessora de Renata Saldanha, campeã da última edição do BBB, que conseguiu roubar a cena — e não foi de um jeito positivo.

Renata chegou desfilando no tapete vermelho ao lado do namorado, Mike Allan, e, como de costume, manteve a educação que a consagrou entre os fãs. O problema é que sua assessora parecia mais preocupada em estragar o clima do que em ajudar.

Um rapaz que aguardava ansioso no camarote para fazer aquela clássica foto com a ex-BBB relatou que foi barrado com grosseria não uma, mas duas vezes. A tal assessora teria sido ríspida e, segundo ele, quase fez o sonho virar pesadelo.

Mais tarde, o fã conseguiu se aproximar novamente da campeã e, além de tirar o tão esperado registro, fez questão de contar a história diretamente para Renata — e ainda registrou a reclamação em vídeo, divulgado com exclusividade pela Coluna do Sodré.

Fica a lição: se Renata conquistou o público com carisma e humildade, a assessoria deveria, no mínimo, seguir o mesmo roteiro. Porque não adianta a cliente brilhar se quem está do lado faz questão de apagar a luz.



Veja o vídeo: