Iris Abravanel emociona jovens da Fundação Casa ao falar sobre "virada de chave" e empreendedorismo

O evento, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, com diversas secretarias e entidades em apoio ao projeto de empreendedorismo da Fundação Casa, contou com a participação de Iris Abravanel como representante do SBT. A emissora, que adota uma postura discreta sobre suas atividades sociais, promove diversas ações por meio do “SBT do Bem”, no qual Iris tem dedicação especial devido à sua afinidade com a temática ligada a infância e juventude.

“É uma honra para mim, porque eu quero falar para vocês como ele (Silvio Santos) começou e como eu acredito na ‘virada de chave’. Eu acredito que a gente pode deixar para trás o nosso passado e ver um futuro diferente para as nossas vidas. Nós vivemos isso, eu vi, meu marido viveu isso.”

A escritora de novelas do SBT contou como o marido - Senor Abravanel, o Silvio Santos (1930-2024) - iniciou a carreira como vendedor ambulante a partir de uma única carteirinha de documentos no Porto do Rio de Janeiro. “Ele não tinha dinheiro para comprar a primeira carteirinha para vender, então, ele pediu dinheiro emprestado, e caso ele conseguisse, voltaria para pagar. Ele vendeu uma carteirinha, voltou para pagar e pediu duas, porque aí ele já tinha ganhado a confiança. E, de carteirinha em carteirinha, você sabe aonde ele chegou”.

Iris ainda complementou que nada foi conquistado facilmente, e sim às custas de muito sacrifício, determinação e foco. “Por todas as coisas que ele fez, ele transformou a vida de pessoas. E eu creio que vidas podem ser transformadas”, arrematou.

A empresária foi recepcionada por personalidades como Jacques Kann - Diretor Executivo do Museu Catavento; Daniel Scheiblich Rodrigues, Subsecretário da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas; Prof. Luiz Roberto Vannucci, Diretor Técnico da FAT; Claudia Carletto, Presidente da Fundação CASA; e Dr. Fabio Prieto de Souza, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania.

O prêmio teve entre os jurados especialistas da Unicef e profissionais da iniciativa privada, como Riachuelo e Natura, além da Escola Técnica da FAT. A equipes finalistas vieram das seguintes unidades da Fundação Casa: Osasco I, Rio Tâmisa, Praia Grande I, Guarujá, Chiquinha Gonzaga e Novo Tempo.

SOBRE O SBT:

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema?Brasileiro de Televisão, uma empresa do Grupo Silvio Santos. Considerado o canal da família brasileira, o SBT cobre mais de 195 milhões de telespectadores e 71 milhões de lares*. Atualmente conta com 117 emissoras em todo país, 24 horas de programação diversificada com participação de 8,4% na Grande São Paulo e 7,2% nas Regiões Metropolitanas O complexo SBT tem uma área total de 230.575,00 m² de terreno, com 58.063,22m² de área construída.

Conta com 1 Estúdio de 800 m2, 2 Estúdios de 770m2, 2 Estúdios de 730 m2, 3 Estúdios de 660m2 e 1 Estúdio de 100m2 para cenografia virtual e realidade aumentada, somando uma área de mais de 5.880,00 m² e uma cidade cenográfica de 7.200,00 m². Além de ser um sucesso consolidado em programas de auditório e referência na produção de conteúdo infanto-juvenil, a emissora conta com um jornalismo imparcial e de credibilidade e uma forte presença nos meios digitais, com diversos conteúdos exclusivos.



