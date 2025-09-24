InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

"Expectativa é como o primeiro emprego": Nader Khalil fala sobre volta ao Cidade Alerta SC

Jornalista retorna à NDTV/Record TV após dez anos e promete unir experiência, credibilidade e emoção na apresentação do programa policial

Khalil retorna à Sabra Catarina após passar pela Record Maringá, como nesta foto, nos bastidores também do Cidades Alerta - (crédito: Foto arquivo pessoal)
Khalil retorna à Sabra Catarina após passar pela Record Maringá, como nesta foto, nos bastidores também do Cidades Alerta - (crédito: Foto arquivo pessoal)

O jornalista Nader Khalil retorna à NDTV/Record TV Santa Catarina para comandar novamente o Cidade Alerta SC, atração que já apresentou há cerca de dez anos e que se tornou um dos carros-chefe do jornalismo policial no estado.

“Expectativa é como se fosse o primeiro emprego. Estou nervoso, com insônia, não parece que estou reassumindo. Apesar de já me conhecerem e ao meu trabalho, a régua está lá em cima. Acredito que seja uma expectativa de todos os lados: minha, da empresa e dos espectadores”, declarou Nader, sem esconder a emoção do momento.

Nader Khalil durante apresentação do Cidade Alerta Curitiba, pela RIC TV, afiliada Record na capital paranaense
Nader Khalil durante apresentação do Cidade Alerta Curitiba, pela RIC TV, afiliada Record na capital paranaense (foto: Foto arquivo pessoal)

Um reencontro com Santa Catarina

Nos últimos anos, o jornalista esteve à frente do Cidade Alerta em outra afiliada da emissora, no Paraná. Agora, retorna a Florianópolis, cidade que considera sua segunda casa.

“Sempre pensei em voltar à Santa Catarina, após rodar o mundo. É um local que me projetou, me acolheu, Florianópolis me adotou como cidadão da cidade, e voltar na NDTV é ainda muito mais que sonhei”, afirmou.

Credibilidade reforçada

Além da experiência acumulada como comunicador, Nader traz novos conhecimentos acadêmicos, que considera fundamentais para a condução do programa.

“Hoje volto formado em direito, advogado, especialista em direito criminal, com pós em direito público, pós em direito penal e segurança pública — que é assunto do programa. Isso me permite falar com consistência, consciência e convicção”, explicou.

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 24/09/2025 07:58
