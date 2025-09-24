"Expectativa é como o primeiro emprego": Nader Khalil fala sobre volta ao Cidade Alerta SC

Khalil retorna à Sabra Catarina após passar pela Record Maringá, como nesta foto, nos bastidores também do Cidades Alerta - (crédito: Foto arquivo pessoal)

O jornalista Nader Khalil retorna à NDTV/Record TV Santa Catarina para comandar novamente o Cidade Alerta SC, atração que já apresentou há cerca de dez anos e que se tornou um dos carros-chefe do jornalismo policial no estado.

“Expectativa é como se fosse o primeiro emprego. Estou nervoso, com insônia, não parece que estou reassumindo. Apesar de já me conhecerem e ao meu trabalho, a régua está lá em cima. Acredito que seja uma expectativa de todos os lados: minha, da empresa e dos espectadores”, declarou Nader, sem esconder a emoção do momento.

Nader Khalil durante apresentação do Cidade Alerta Curitiba, pela RIC TV, afiliada Record na capital paranaense (foto: Foto arquivo pessoal)

Um reencontro com Santa Catarina

Nos últimos anos, o jornalista esteve à frente do Cidade Alerta em outra afiliada da emissora, no Paraná. Agora, retorna a Florianópolis, cidade que considera sua segunda casa.

“Sempre pensei em voltar à Santa Catarina, após rodar o mundo. É um local que me projetou, me acolheu, Florianópolis me adotou como cidadão da cidade, e voltar na NDTV é ainda muito mais que sonhei”, afirmou.

Credibilidade reforçada

Além da experiência acumulada como comunicador, Nader traz novos conhecimentos acadêmicos, que considera fundamentais para a condução do programa.

“Hoje volto formado em direito, advogado, especialista em direito criminal, com pós em direito público, pós em direito penal e segurança pública — que é assunto do programa. Isso me permite falar com consistência, consciência e convicção”, explicou.