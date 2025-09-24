Depois de mega show no Rock in Rio, Ne-Yo volta ao Brasil direto para a Sapucaí

_uando deixou o Palco Mundo do Rock in Rio após um show apoteótico, há exatamente um ano atrás, Ne-Yo se declarou e prometeu aos fãs e admiradores brasileiros, vestido com a bandeira verde e amarela: “Eu amo o Brasil e o Brasil me ama. Até a próxima vez”.

O reencontro já está marcado: será no Carnaval de 2026, em meio à folia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A convite do Nosso Camarote, um dos espaços mais disputados da Sapucaí, Ne-Yo repetirá a dose daqui a cinco meses num show com seus sucessos repletos de romantismo, sensualidade e memória afetiva. A nova apresentação promete ser a maior aposta internacional para o Sambódromo carioca na temporada.

Ne-Yo (foto: Arquivo Pessoal)

Revelada hoje, 22, a novidade foi negociada ao longo dos últimos meses por Santiago Vieira, sócio-fundador do Nosso Camarote, junto da competente equipe que está por trás do espaço desde 2018.

– Na última apresentação do Ne-Yo no Brasil, eu assisti de perto e fiquei impressionado. Foi o melhor show do festival. Ali eu decidi que faria de tudo para trazê-lo de volta, dessa vez para o Nosso Camarote – relembra Vieira, completando: – O Carnaval sempre foi uma festa internacional, mas nos últimos anos temos visto cada vez mais estrangeiros na Sapucaí. Valorizar nossas atrações nacionais é fundamental, mas também acreditamos que trazer nomes internacionais eleva a experiência e fortalece essa conexão com o público de fora, que cresce ano após ano no Nosso Camarote.

A vinda de Ne-Yo reforça uma tendência já inaugurada pela marca. Em 2024, J. Balvin, colombiano que se firmou como uma estrela do reggaeton, se apresentou no local. Em março passado, também a convite, o rapper Ja Rule voou dos Estados Unidos, onde mantém uma carreira de sucesso, para aterrissar na Apoteose. Além dos grandes artistas internacionais, o line up conta com os maiores nomes da música nacional — as atrações de 2026 serão anunciadas nas próximas semanas, antes do início das vendas em outubro.

Ne-Yo, que agora poderá conhecer de perto o Carnaval do Rio, maior símbolo da cultura nacional diante do mundo, guarda forte identificação com o Brasil. Além do carinho que demonstrou pelo país no ano passado, o dono dos hits “Miss Independent”, “So Sick” e “Sexy Love” lançou, no início deste ano, um feat com dois artistas daqui. “Eu e Tu” é o nome da canção, que inclui contribuições de Mc Daniel e Belli, numa mistura de pop, R&B e funk.

Ne-Yo (foto: Arquivo Pessoal)

Detalhes completos do show de Ne-Yo no Nosso Camarote serão divulgados nas redes sociais oficiais do espaço (@nossocamarote). Junto dos shows exclusivos, o público conta com experiências inesquecíveis (incluindo uma vista privilegiada da pista de desfiles), serviços de open bar e open food e serviços como meeting point, transfer e personalização de camisas. Trata-se de uma das maiores estruturas da PassareladoSamba.