Galvão Bueno dá tchau à Band e pode voltar a gritar "é tetra!" no SBT

Parece que o eterno dono do grito “acredite se quiser” resolveu mudar de camisa mais uma vez, Galvão Bueno acertou sua saída da Band, onde apresentava o programa Galvão e Amigos, e segundo o blog F5, da Folha de S. Paulo, já está de malas prontas para o SBT. O motivo é dos grandes, ele deve narrar a Copa do Mundo de 2026, levando de volta à TV aberta o tom épico que só ele sabe dar a uma transmissão.

A movimentação é vista como um golaço para o SBT, que aposta alto em nostalgia e carisma para turbinar a audiência do torneio, Galvão, que parecia aposentado das grandes narrações, deve voltar a soltar o famoso “haja coração” em rede nacional, deixando os fãs prontos para reviver a emoção dos tempos de ouro da televisão brasileira.

Mas o jogo pode virar a qualquer momento, recentemente o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, informou que Galvão poderia receber uma proposta tentadora da Globo, com um salário que pode chegar a 10 milhões de reais, agora o público aguarda para saber se o narrador vai se deixar balançar pela antiga emissora e romper com o SBT antes mesmo de estrear.

Se isso acontecer, será mais um capítulo digno de final de Copa, com direito a emoção, surpresa e o clássico bordão que só Galvão saberia dizer, “eu sabia que ele não resistiria”.