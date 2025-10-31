William Bonner se despede do Jornal Nacional e passa o bastão para César Tralli

O último dia de outubro marca um momento histórico na televisão brasileira, William Bonner, que comandou o Jornal Nacional por incríveis 29 anos como apresentador e 26 anos também como editor-chefe, finalmente dá o seu “boa noite” final à bancada, encerrando um ciclo que marcou gerações e se tornou parte da rotina de milhões de brasileiros.

Na sequência, César Tralli assume a apresentação ao lado de Renata Vasconcellos, em uma transição que vinha sendo cuidadosamente planejada há cerca de cinco anos, Tralli chega para trazer um novo fôlego ao telejornal, mantendo a seriedade e a credibilidade que fizeram do JN o maior noticiário do país.

Bonner seguirá na emissora, se preparando para um novo capítulo ao lado de Sandra Annenberg no programa Globo Repórter, onde deve estrear em 2026, o jornalista deixa para trás quase três décadas à frente do telejornal mais assistido do Brasil, uma trajetória marcada por profissionalismo, sobriedade e, claro, o tradicional “boa noite” que se tornou sua marca registrada.

É o fim de uma era no jornalismo da Globo, William Bonner encerra um ciclo brilhante, enquanto César Tralli se prepara para escrever o próximo capítulo dessa história que segue firme e forte na tela da família brasileira.