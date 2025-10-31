Famosos internacionais e brasileiros apostam em criptomoedas e ativos digitais

O universo dos ativos digitais segue atraindo atenção global, não apenas de investidores institucionais, mas também de celebridades internacionais e brasileiras, nomes como Elon Musk, Justin Bieber, Serena Williams e Gal Gadot têm investido em criptomoedas, NFTs e outras soluções digitais, enquanto no Brasil personalidades como Felipe Neto, Neymar, Adriane Galisteu e Roberto Justus também ampliam sua participação nesse mercado, refletindo não apenas a valorização dos ativos digitais, mas também o crescente interesse em inovação financeira e oportunidades de diversificação de patrimônio.

Neste cenário, a Onda Finance, plataforma internacional de pagamentos digitais com sede em São Paulo, firmou uma parceria inédita com a Bitpanda Technology Solutions, referência europeia em infraestrutura para investimentos em ativos digitais, a parceria marca a primeira entrada da Bitpanda na América Latina e promete ampliar o acesso a soluções financeiras modernas e seguras para empresas e gestores de patrimônio na região.

Com a tecnologia da Bitpanda integrada à plataforma da Onda, os clientes poderão negociar, custodiar e liquidar ativos digitais de maneira simples, confiável e totalmente regulada, “com essa parceria, trazemos inovação e segurança para nossos clientes, apoiados pela experiência global e pelas melhores práticas do setor adaptadas ao mercado local”, afirma Nildson Alves, CEO da Onda Finance, o setor de fintechs na América Latina passa por expansão acelerada, e a Onda reforça seu compromisso com excelência e confiabilidade, “estamos unindo forças com líderes globais para oferecer soluções modernas, seguras e eficientes, acompanhando a rápida evolução do sistema financeiro”, destaca Renato Lima, COO da empresa.

A parceria permitirá que a Onda ofereça serviços sob o modelo Bring Your Own Licence (BYOL), garantindo conformidade regulatória completa, entre os diferenciais estão integração direta via API, liquidez em stablecoins, lançamento gradual de ativos digitais e recursos opcionais como staking, swaps e planos de poupança, segundo Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO da Bitpanda, a América Latina está pronta para soluções digitais inovadoras e seguras, “estamos animados em colaborar com instituições e reguladores locais para levar tecnologia de ponta à região”, afirma.

Fundada em São Paulo, a Onda Finance atua como ponte entre o sistema financeiro tradicional e os ativos digitais, oferecendo soluções híbridas e escaláveis para empresas com operações globais, “nosso objetivo é explorar o potencial de transformação dos ativos digitais de forma sustentável e tecnológica”, conclui Nildson Alves, mostrando que o mercado latino-americano está pronto para acompanhar as tendências globais e trazer cada vez mais oportunidades para investidores e celebridades que querem se posicionar no mundo digital.