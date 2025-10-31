Namoro de Matheus Vargas chega ao fim após clima quente com Maiara no palco

Parece que o palco virou cenário de confusão amorosa no mundo sertanejo, tudo começou quando Matheus Vargas, filho de Leonardo, dividiu o palco com Maiara em uma apresentação que deu o que falar, os dois dançaram bem juntinhos, trocaram sorrisos e ainda conversaram ao pé do ouvido, o suficiente para despertar a fúria da então namorada de Matheus.

A moça, filha de um fazendeiro milionário e estudante de medicina, não gostou nem um pouco da intimidade entre o namorado e a cantora, segundo pessoas próximas, ela não quis saber de explicações e decidiu encerrar o relacionamento ali mesmo, sem choro nem vela, deixando o sertanejo completamente perdido tentando reverter a decisão.

Fontes próximas ao casal garantem que Matheus está fazendo de tudo para reconquistar a ex, mas a situação parece complicada, principalmente depois da repercussão do momento no palco, que viralizou nas redes sociais e levantou suspeitas sobre a real sintonia entre ele e Maiara.

Questionada durante uma entrevista se gostaria de ser nora de Leonardo, a cantora desconversou com aquele bom humor de sempre, dizendo que tudo não passa de amizade, até porque os dois moram no mesmo condomínio, mas convenhamos, amizade com tanta química assim sempre dá assunto, e no sertanejo, onde há fumaça, costuma ter fogo.