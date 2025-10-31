InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Virginia Fonseca pode ter nova gravidez anunciada a qualquer momento

O anuncio da quarta gestação de Virginia e Primeiro filho de Vini Jr. pode ser anunciada ainda este ano, segundo o vidente Mestre José

Virginia e Vini Jr. - (crédito: Foto reprodução internet)
Virginia e Vini Jr. - (crédito: Foto reprodução internet)


Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O vidente Mestre José não perdeu tempo e adiantou uma previsão que deixou fãs e seguidores de queixo caído, segundo ele, em breve Virgínia Fonseca e Vini Jr, o casal que não sai da mídia, devem anunciar uma gravidez, que seria o quarto filho de Virgínia, que já é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de sua relação com Zé Felipe.

Mestre José
Mestre José (foto: Foto reprodução internet)

O romance entre Virgínia e Vini Jr ganhou os holofotes na última semana, com direito a um pedido de namoro cheio de surpresas românticas, em Mônaco, pensado nos mínimos detalhes pelo jogador para tornar o momento inesquecível, os dois celebraram a união com fotos, vídeos e declarações que deixaram os fãs suspirando e as redes sociais em polvorosa.

Se a previsão se confirmar, o novo bebê promete entrar para o hall das crianças mais paparicadas do país antes mesmo de nascer, enquanto o casal segue colecionando momentos fofos, viagens luxuosas e muito amor, mostrando que, quando se trata de Virgínia e Vini Jr, a vida deles é sempre notícia.

  • Mestre José
    Mestre José Foto: Foto reprodução internet
  • Virginia e Vini Jr
    Virginia e Vini Jr Foto: Foto reprodução internet
  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 31/10/2025 16:20
    SIGA
    x