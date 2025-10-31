Alerta! Tendência entre os famosos, especialista fala sobre o uso sem acompanhamento das canetas emagrecedoras

A chamada “caneta do emagrecimento” virou febre entre artistas e influenciadores. Algumas celebridades exibem resultados rápidos nas redes sociais, e com isso despertam a curiosidade de quem luta contra a balança. Mas especialistas fazem um alerta: os medicamentos injetáveis podem ajudar, sim, mas não funcionam como passe de mágica.

No Brasil, mais de 60% da população está acima do peso e cerca de 20% já é obesa, segundo o Ministério da Saúde. Nesse cenário, cresce a busca por alternativas à cirurgia bariátrica, que até pouco tempo era vista como única saída para casos graves.

Segundo o médico especialista em saúde regenerativa Fábio Denardin, as canetas representam um avanço importante, mas precisam ser usadas com responsabilidade:

“Não existe fórmula milagrosa. Esses medicamentos só devem ser aplicados com acompanhamento médico, pois cada organismo reage de uma forma. A automedicação pode trazer riscos sérios e irreversíveis”

Além das canetas, o especialista lembra que não existem resultados sustentáveis sem mudanças de hábitos, como: boa alimentação, prática de exercícios e acompanhamento médico, que são os pilares do processo. A boa notícia é que, com a evolução da ciência, pacientes acima do peso tem opções menos invasivas, eficazes e acessíveis.