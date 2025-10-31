Zé Felipe e Virgínia travam briga na justiça

Parece que o fim do conto de fadas entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca está longe de terminar em paz, segundo informações divulgadas pela jornalista Fabíola Reipert, do portal R7, o cantor entrou na Justiça com um pedido de auditoria no patrimônio que mantinha em sociedade com a influenciadora, alegando uso indevido de bens e valores comuns.

De acordo com a colunista, Zé Felipe acusa Virgínia de ter passado a controlar sozinha as contas, aplicações, imóveis, empresas, criptomoedas e outros ativos desde maio, usando o dinheiro do casal de forma desproporcional e, segundo ele, em benefício próprio, o cantor ainda teria citado como exemplo uma viagem de Virgínia à Europa, supostamente custeada com recursos compartilhados, para visitar o jogador Vinícius Júnior, seu atual namorado.

A situação teria deixado o sertanejo em alerta, temendo que o patrimônio conjunto seja dilapidado, o processo corre em Goiás e, até o momento, Virgínia não se manifestou publicamente sobre o pedido, mas nos bastidores a história já ganhou proporções dignas de novela, mostrando que o “fim de relacionamento maduro e amigável” ficou apenas no discurso.