Ana Castela passa mal após noite agitada com o namorado

Nem tudo são flores no mundo das celebridades sertanejas, Ana Castela, conhecida por seu jeitinho doce e ao mesmo tempo arretado, acabou protagonizando um momento nada glamouroso durante uma noite de festa com o namorado, segundo pessoas que estavam no local, a cantora tentou acompanhar o ritmo do parceiro nas doses de bebida alcoólica e acabou passando mal antes mesmo da festa terminar.

A boiadeira, que costuma ser pura energia nos palcos, dessa vez não conseguiu segurar o tranco e precisou ser amparada pelos amigos, o episódio teria acontecido depois de algumas taças a mais e, claro, virou assunto entre os presentes, que se surpreenderam com o estado da cantora.

Fontes próximas garantem que Ana se recuperou bem e já está de volta à rotina, mas o episódio serviu de lição, ao que tudo indica, da próxima vez ela vai preferir ficar mais na água e menos na taça, afinal, ninguém é de ferro, nem mesmo a boiadeira mais famosa do Brasil.