Cininha de Paula e Charles Daves lotam livraria e esgotam livro no primeiro dia de lançamento

Na última segunda-feira, 3, Cininha de Paula e Charles Daves provaram que talento, quando se junta, dá mesmo em sucesso. Os dois lançaram o livro Caminhos do Ator: do Palco à Câmera com direito a noite de autógrafos em uma livraria badalada na Zona Sul do Rio, e o que era pra ser um evento elegante e tranquilo virou praticamente um tapete vermelho do teatro e da TV.

A fila, que serpenteava pelos corredores da livraria, chamou atenção não só pelo tamanho, mas pelo entusiasmo de quem fazia questão de garantir um exemplar autografado. Em poucas horas, todos os livros foram vendidos — literalmente todos. Teve gente que chegou animada, enfrentou a fila e, pra desespero geral, saiu de mãos abanando, já que a primeira tiragem esgotou ainda no meio do evento.

O sucesso foi tamanho que a editora já confirmou uma nova tiragem urgente para atender à demanda. E não é pra menos: a obra, escrita por dois nomes respeitadíssimos da TV e do teatro, promete ser uma espécie de manual moderno para quem sonha em seguir a carreira artística — um caminho cada vez mais disputado e cheio de obstáculos.

Cininha de Paula e Charles Daves, que além de diretores são professores e mentores de diversos atores renomados, conseguiram unir teoria, bastidores e experiência em um livro que já nasce como referência. No meio artístico, o comentário é unânime: o livro é leitura obrigatória pra quem quer sair do palco direto pra câmera sem tropeçar no caminho.