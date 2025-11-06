Nesta quinta-feira, A Fazenda 17 promete a roça mais eletrizante da temporada

Preparem as pipocas e os dedos para votar, porque a Fazenda 17 promete ferver nesta quinta-feira. Três das participantes mais comentadas — Rayane, Tàmires e Yoná — estão na berlinda, e tudo indica que essa será a roça mais disputada da temporada. O motivo? As três se destacaram no jogo por embates, polêmicas e muita língua afiada, conquistando tanto fãs fervorosos quanto haters de carteirinha.

A vitória de Wallas na prova do Fazendeiro foi um verdadeiro balde de água fria para quem sonhava ver o peão deixando o programa. O público, que já estava pronto para votar na eliminação do rapaz, agora se vê diante de uma missão ingrata: escolher qual das “formadoras de caos” vai dar adeus ao confinamento.

E não é exagero dizer que o público sai perdendo. Com Rayane, Tàmires e Yoná na mira, o programa corre o risco de perder uma das protagonistas da edição — e o entretenimento agradeceria se todas ficassem. O trio tem sido responsável por movimentar a sede, render memes, treta e, claro, muita audiência.

Nos bastidores, a expectativa é de que essa seja uma das roças mais votadas do ano, já que reúne alguns dos nomes mais marcantes da temporada — tirando, claro, Dudu Camargo, que segue sendo um caso à parte. O clima é de tensão, torcida organizada e muito ranço declarado nas redes sociais.

Se depender do público, a noite promete ser longa, barulhenta e cheia de emoção. Afinal, em A Fazenda, o caos é sempre o verdadeiro protagonista.