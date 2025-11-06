InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Max Bezerra promove festão para 800 convidados em SP

Apresentador do Link Podcast comemora 30 anos em evento luxuoso na casa Arbo, no Itaim Bibi, com shows, influenciadores de todo o Brasil e até falsificação de convite antes da festa começar

MAx Bezerra - (crédito: Foto reprodução instagram)
A noite desta quinta-feira promete um grande encontro de influenciadores em São Paulo. Tudo isso para comemorar o aniversário de 30 anos de Max Bezerra, apresentador do Link Podcast e uma das figuras mais comentadas das redes sociais.

A comemoração promete ser em grande estilo. Além de reunir mais de 800 convidados na luxuosa casa de festas Arbo, localizada no badalado bairro do Itaim Bibi, Max Bezerra investiu pesado nas atrações musicais: Ju Marques, Avine Vinny, Mali, Mariana Fagundes, Samya Maia, Coiote e Natasha Flora estão confirmados para animar a noite.

Rolè do Max
Rolè do Max (foto: Foto reprodução instagram)

O evento, que já é considerado um dos mais esperados do ano, promete literalmente parar São Paulo. Max fez questão de convidar pessoalmente cada um dos 800 convidados, e o detalhe curioso é que a “chave de entrada” para o festão não é convite impresso nem QR code, mas sim um print da conversa de WhatsApp com o próprio aniversariante — comprovando que o convite veio direto da fonte.

Mas, como toda boa festa de influenciador, a confusão já começou antes mesmo da primeira música. Segundo rumores, tem gente falsificando prints para tentar entrar na comemoração do influenciador, que acaba de ultrapassar 1,25 milhão de seguidores nas redes sociais.

Max, que vem se destacando também como apresentador e figura carismática da internet, está trazendo convidados de várias partes do Brasil para celebrar esse novo ciclo — e promete uma noite memorável, com muita música, luxo e, claro, stories pra ninguém botar defeito.

  • Google Discover Icon
TS
Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 06/11/2025 02:48
