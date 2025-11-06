Max Bezerra promove festão para 800 convidados em SP

A noite desta quinta-feira promete um grande encontro de influenciadores em São Paulo. Tudo isso para comemorar o aniversário de 30 anos de Max Bezerra, apresentador do Link Podcast e uma das figuras mais comentadas das redes sociais.

A comemoração promete ser em grande estilo. Além de reunir mais de 800 convidados na luxuosa casa de festas Arbo, localizada no badalado bairro do Itaim Bibi, Max Bezerra investiu pesado nas atrações musicais: Ju Marques, Avine Vinny, Mali, Mariana Fagundes, Samya Maia, Coiote e Natasha Flora estão confirmados para animar a noite.

Rolè do Max

O evento, que já é considerado um dos mais esperados do ano, promete literalmente parar São Paulo. Max fez questão de convidar pessoalmente cada um dos 800 convidados, e o detalhe curioso é que a “chave de entrada” para o festão não é convite impresso nem QR code, mas sim um print da conversa de WhatsApp com o próprio aniversariante — comprovando que o convite veio direto da fonte.

Mas, como toda boa festa de influenciador, a confusão já começou antes mesmo da primeira música. Segundo rumores, tem gente falsificando prints para tentar entrar na comemoração do influenciador, que acaba de ultrapassar 1,25 milhão de seguidores nas redes sociais.

Max, que vem se destacando também como apresentador e figura carismática da internet, está trazendo convidados de várias partes do Brasil para celebrar esse novo ciclo — e promete uma noite memorável, com muita música, luxo e, claro, stories pra ninguém botar defeito.