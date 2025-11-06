Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla, adia ensaios na Grande Rio para Dezembro

A coluna apurou com exclusividade que Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla e uma das musas mais aguardadas da Grande Rio, só vai começar a aparecer nos ensaios a partir de dezembro. Ela já avisou à escola que só pretende marcar presença no mês que vem, pois está se recuperando de um procedimento estético recente, ainda sem detalhes revelados.

Nos bastidores, a notícia reforçou um burburinho que já existia: a ausência de grandes nomes nos ensaios. Primeiro foi Virgínia Fonseca, que até agora não deu as caras na quadra. Agora, Bruna avisa que só chega no mês que vem. A conversa entre os integrantes é direta: as musas mais famosas não estão participando com o mesmo fervor que o restante do elenco.

Enquanto isso, a comunidade segue trabalhando no ritmo do samba, mas com um olhar bem atento para quem vai e quem ainda não apareceu.