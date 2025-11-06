Grande Rio vira "Rancho do Maia" do Carnaval: 13 musas, muita celebridade e burburinho nos bastidores

A escolha das musas da Grande Rio para o próximo Carnaval já está rendendo comentários nos bastidores do samba. Com um elenco de 13 musas (número acima do comum), a escola tem sido comparada ao famoso “Rancho do Maia”, reality de Carlinhos Maia marcado pelo excesso de influenciadores e celebridades pouco conhecidas.

Entre as musas já confirmadas estão Jaqueline Grohalski, Tati Minerato, Isabelle Nogueira, Brunna Gonçalves e Mariana Goldfarb (todas figuras públicas de grande presença nas redes sociais, reality shows ou na mídia). A aposta em nomes midiáticos reforçou a ideia de que a escola preferiu visibilidade à tradição carnavalesca, o que dividiu opiniões dentro e fora da quadra.

Nos corredores, a conversa é direta: “Só tem subcelebridade e musa que ninguém vê”. A expectativa agora é saber quem ainda falta para completar a lista e se virá algum nome realmente forte do carnaval capaz de mudar o clima de “musa demais, brilho de menos”.

Com a temporada de ensaios ainda no começo, a seleção das musas já virou assunto antes mesmo do samba-enredo. E pode anotar: esse enredo paralelo ainda vai render mais que comentário de arquibancada.