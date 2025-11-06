InícioColunistas#Coluna do Sodré
Guerra na TV pelo futebol feminino vai mudar tudo no Brasil

Quatro gigantes disputam o mesmo prêmio e ninguém quer sair perdendo

Marta, joagdora de futebol feminino - (crédito: Foto reprodução internet)


Nos bastidores da TV, a disputa está quente. Globo, CazéTV, ESPN e Band entraram na corrida para transmitir a Copa do Mundo Feminina de 2027 (que será realizada no Brasil). Cada emissora fez sua proposta à FIFA e o clima é de leilão milionário misturado com estratégia de poder.

A Globo quer o pacote completo (TV aberta, SporTV e digital)
A CazéTV aposta na força das redes e do público jovem
A Band tenta repetir o movimento que fez com o futebol masculino
A ESPN quer voltar a exibir um Mundial depois de anos

Quem vencer leva audiência histórica, prestígio comercial e a chance de se tornar referência no futebol feminino no país. O martelo deve bater em breve, mas por enquanto ninguém abre o jogo.

Resumo simples (muito dinheiro em jogo e todo mundo quer ser dono da bola)

