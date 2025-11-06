Filho de Leonardo vira assunto no mundo dos famosos, mas a história não é bem o que parece

Como já foi dito por esse colunista no programa de Sônia Abrão na semana passada, Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, anda movimentando a internet mais pelo romance do que pela música.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tudo começou quando Matheus simulou um beijo com a cantora Maiara no palco. O problema é que, na vida real, ele namorava uma médica discreta e nada fã de brincadeiras públicas. O resultado foi rápido: fim do relacionamento.

Depois disso, Matheus foi visto em Goiás, na festa de aniversário do cantor Marrone, acompanhado de uma morena misteriosa. E a situação ganhou mais um capítulo ontem, quando circulou no site de Leo Dias um vídeo íntimo de Matheus com uma loira, tomando banho de cachoeira na Fazenda Talismã.

Matheus vargas (foto: Foto reprodução internet)

Mas aqui a gente trabalha com fofoca e com fato. E a verdade é que tudo isso faz parte de um enredo planejado pela própria equipe do cantor. Segundo apuramos, as “polêmicas” fazem parte de uma estratégia da produção para que o nome dele ganhe espaço na mídia, já que, até agora, Matheus não tem a força nem a projeção do pai no cenário musical.

Ou seja, nada foi por acaso (nem a morena, nem a loira, nem o beijo). Tudo roteiro