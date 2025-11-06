Filho de Leonardo vira assunto no mundo dos famosos, mas a história não é bem o que parece

Como já foi dito por esse colunista no programa de Sônia Abrão na semana passada, Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, anda movimentando a internet mais pelo romance do que pela música.
Tudo começou quando Matheus simulou um beijo com a cantora Maiara no palco. O problema é que, na vida real, ele namorava uma médica discreta e nada fã de brincadeiras públicas. O resultado foi rápido: fim do relacionamento.
Depois disso, Matheus foi visto em Goiás, na festa de aniversário do cantor Marrone, acompanhado de uma morena misteriosa. E a situação ganhou mais um capítulo ontem, quando circulou no site de Leo Dias um vídeo íntimo de Matheus com uma loira, tomando banho de cachoeira na Fazenda Talismã.
Mas aqui a gente trabalha com fofoca e com fato. E a verdade é que tudo isso faz parte de um enredo planejado pela própria equipe do cantor. Segundo apuramos, as “polêmicas” fazem parte de uma estratégia da produção para que o nome dele ganhe espaço na mídia, já que, até agora, Matheus não tem a força nem a projeção do pai no cenário musical.
Ou seja, nada foi por acaso (nem a morena, nem a loira, nem o beijo). Tudo roteiro