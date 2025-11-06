InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Globo ressuscita Avenida Brasil e traz Carminha de volta para o horário nobre

A continuação da novela já causa agitação interna e nomes do passado começam a se aproximar do projeto

Novela Avenida Brasil - (crédito: Foto reprodução internet)
Novela Avenida Brasil - (crédito: Foto reprodução internet)

Segundo exclusiva publicada pelo site LeoDias, a Globo encomendou oficialmente a continuação de Avenida Brasil ao autor João Emanuel Carneiro. O novelista aceitou o convite e já está escrevendo os primeiros esboços da nova fase da trama que marcou época em 2012.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A informação já repercute dentro da emissora e entre atores que fizeram parte da versão original, reacendendo conversas de bastidor e expectativas sobre quem volta e quem fica de fora. O único detalhe confirmado até agora é o retorno de Adriana Esteves como Carminha, personagem que se tornou um ícone da TV brasileira.

Ainda não há previsão de estreia nem detalhes sobre enredo, mas o clima nos Estúdios Globo é de entusiasmo (e o público já começou a especular possíveis reencontros)

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 06/11/2025 15:05
    SIGA
    x