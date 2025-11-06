Globo ressuscita Avenida Brasil e traz Carminha de volta para o horário nobre

Segundo exclusiva publicada pelo site LeoDias, a Globo encomendou oficialmente a continuação de Avenida Brasil ao autor João Emanuel Carneiro. O novelista aceitou o convite e já está escrevendo os primeiros esboços da nova fase da trama que marcou época em 2012.

A informação já repercute dentro da emissora e entre atores que fizeram parte da versão original, reacendendo conversas de bastidor e expectativas sobre quem volta e quem fica de fora. O único detalhe confirmado até agora é o retorno de Adriana Esteves como Carminha, personagem que se tornou um ícone da TV brasileira.

Ainda não há previsão de estreia nem detalhes sobre enredo, mas o clima nos Estúdios Globo é de entusiasmo (e o público já começou a especular possíveis reencontros)