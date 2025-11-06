Anitta escolhe Paulo Teixeira, joalheiro brasileiro, para brilhar no evento Earthshot Prize no Rio de Janeiro

A escolha de Anitta para o tapete verde do Earthshot Prize, realizado no Rio de Janeiro, não foi apenas estética ,foi também simbólica. A cantora apareceu usando joias criadas pelo designer goiano Paulo Teixeira, radicado em São Paulo, conhecido por assinar peças sob medida para nomes como Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Virgínia Fonseca e Neymar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Paulo começou vendendo bijuterias em Goiânia e, anos depois, se tornou um dos joalheiros mais disputados entre celebridades que buscam exclusividade, luxo e identidade brasileira nas peças que usam dentro e fora dos palcos.
A escolha de Anitta dialoga com a nova fase anunciada por ela, em que promete priorizar o Brasil após anos de carreira internacional. Segundo a artista, "o sucesso no exterior custa caro" e, agora, seu foco é investir mais no próprio país , o que inclui valorizar marcas, histórias e talentos nacionais.
Não é a primeira vez que a cantora critica a falta de reconhecimento interno: “Tem brasileiro que não valoriza nem o próprio estado e suas marcas”, declarou em entrevista recente. Ao vestir um joalheiro brasileiro em um evento de visibilidade global, Anitta transforma discurso em prática e, de quebra, coloca o design nacional sob o mesmo holofote que os olhos do mundo.