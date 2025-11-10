Belo e Viviane Araújo podem voltar a contracenar em Três Graças, novela da Globo promete encontro histórico

A internet entrou em combustão na última semana com a simples possibilidade de Belo e Viviane Araújo voltarem a dividir a mesma cena, algo que até pouco tempo parecia impossível — e que só a poderosa Rede Globo teria cacife suficiente para realizar. A ideia de ver o ex-casal, que marcou uma geração de fãs, lado a lado novamente mexeu com o imaginário do público, especialmente depois de Viviane recusar até mesmo participar do documentário do cantor, lançado recentemente.

Mas, pelo visto, o destino — ou melhor, Agnaldo Silva — resolveu dar uma forcinha. O autor, que acaba de emplacar Belo como o personagem Misael na novela Três Graças, estaria disposto a fazer o reencontro acontecer de qualquer maneira. Segundo informações da coluna de Flávio Ricco, no portal Leo Dias, Agnaldo quer trazer Viviane de volta às novelas da emissora, onde ele mesmo a lançou como atriz, e já tem quem aposte que o reencontro poderá virar até um par romântico, já que Misael, o personagem de Belo, ficou viúvo na história.

No último fim de semana, a repórter Monique Arruda foi atrás dos dois para confirmar a história e conseguiu declarações exclusivas para o portal. Viviane, sempre elegante, tentou escapar da pergunta, mas Belo, sem meias palavras, afirmou estar “a serviço da arte e da emissora”, garantindo que, se o roteiro pedisse, faria até uma cena de beijo com a ex. Já Viviane preferiu adotar um tom mais cauteloso, disse que “não sabia de nada” e não confirmou se recebeu convite algum de Agnaldo ou da Globo.

Entre o amor antigo e a nova fase artística, o público já escolheu o que quer ver: Belo e Viviane juntos novamente, mesmo que seja só na ficção. E convenhamos, se esse encontro realmente acontecer, a audiência de Três Graças vai bater recorde — de nostalgia e de ibope.